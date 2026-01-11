Here is the Bladen County sports schedule for Jan. 12-17. The schedule is subject to change.
MONDAY, JAN. 12
MIDDLE SCHOOL
Basketball
Bladen County preseason tournament
At Clarkton School of Discovery
Girls: Bladenboro vs. Tar Heel, 4 p.m.
Girls: Clarkton vs. Elizabethtown, 5:15 p.m.
RECREATION
Basketball
7-9-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown
Bulldogs vs. Pirates, 5:45 p.m.
7-9-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown
Gators vs. Bears, 6:30 p.m.
Longhorns vs. Yellow Jackets, 7:15 p.m.
Huskies vs. Blue Devils, 8 p.m.
TUESDAY, JAN. 13
HIGH SCHOOL
Basketball
Union at East Bladen, JV boys 4:30 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Basketball
Bladen County preseason tournament
At Clarkton School of Discovery
Boys: Bladenboro vs. Tar Heel, 4 p.m.
Boys: Clarkton vs. Elizabethtown, 5:15 p.m.
WEDNESDAY, JAN. 14
HIGH SCHOOL
Basketball
East Bladen at West Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
RECREATION
Basketball
Future Stars at King Street Gym, Elizabethtown
Group A, 5:30 p.m.
Group B, 6:30 p.m.
THURSDAY, JAN. 15
MIDDLE SCHOOL
Basketball
Harrells Christian vs. Emereau at Elizabethtown Baptist Church, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.
Bladen County preseason tournament
At Clarkton School of Discovery
Girls: Championship, 4 p.m.
Boys: Championship, 5:15 p.m.
RECREATION
Basketball
7-9-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown
Bulldogs vs. Wolfpack, 5:45 p.m.
7-9-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown
Bears vs. Huskies, 6:30 p.m.
Gators vs. Yellow Jackets, 7:15 p.m.
Blue Devils vs. Longhorns, 8 p.m.
FRIDAY, JAN. 16
HIGH SCHOOL
Basketball
Fairmont at West Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
East Bladen at Lakewood, JV boys 4:30 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
SATURDAY, JAN. 17
RECREATION
Basketball
7-9-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown
Wolfpack vs. Pirates, 9 a.m.
10-12-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown
Sparks vs. Mercury, 10:30 a.m.
10-12-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown
Lakers vs. Knicks, 9:45 a.m.
Celtics vs. Warriors, 11:15 a.m.
Mavericks vs. Pacers, noon
Lil Knights at West Bladen High gym
College
UNC vs. N.C. State, 9:25 a.m.
Duke vs. Wake Forest, 10 a.m.
NBA
Spurs vs. Thunder, 9:25 a.m.
Knicks vs. Lakers, 10 a.m.
