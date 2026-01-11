Here is the Bladen County sports schedule for Jan. 12-17. The schedule is subject to change.

Master sports schedule | Standings

MONDAY, JAN. 12

MIDDLE SCHOOL

Basketball

Bladen County preseason tournament

At Clarkton School of Discovery

Girls: Bladenboro vs. Tar Heel, 4 p.m.

Girls: Clarkton vs. Elizabethtown, 5:15 p.m.

RECREATION

Basketball

7-9-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown

Bulldogs vs. Pirates, 5:45 p.m.

7-9-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown

Gators vs. Bears, 6:30 p.m.

Longhorns vs. Yellow Jackets, 7:15 p.m.

Huskies vs. Blue Devils, 8 p.m.

TUESDAY, JAN. 13

HIGH SCHOOL

Basketball

Union at East Bladen, JV boys 4:30 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Basketball

Bladen County preseason tournament

At Clarkton School of Discovery

Boys: Bladenboro vs. Tar Heel, 4 p.m.

Boys: Clarkton vs. Elizabethtown, 5:15 p.m.

WEDNESDAY, JAN. 14

HIGH SCHOOL

Basketball

East Bladen at West Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

RECREATION

Basketball

Future Stars at King Street Gym, Elizabethtown

Group A, 5:30 p.m.

Group B, 6:30 p.m.

THURSDAY, JAN. 15

MIDDLE SCHOOL

Basketball

Harrells Christian vs. Emereau at Elizabethtown Baptist Church, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.

Bladen County preseason tournament

At Clarkton School of Discovery

Girls: Championship, 4 p.m.

Boys: Championship, 5:15 p.m.

RECREATION

Basketball

7-9-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown

Bulldogs vs. Wolfpack, 5:45 p.m.

7-9-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown

Bears vs. Huskies, 6:30 p.m.

Gators vs. Yellow Jackets, 7:15 p.m.

Blue Devils vs. Longhorns, 8 p.m.

FRIDAY, JAN. 16

HIGH SCHOOL

Basketball

Fairmont at West Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

East Bladen at Lakewood, JV boys 4:30 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

SATURDAY, JAN. 17

RECREATION

Basketball

7-9-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown

Wolfpack vs. Pirates, 9 a.m.

10-12-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown

Sparks vs. Mercury, 10:30 a.m.

10-12-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown

Lakers vs. Knicks, 9:45 a.m.

Celtics vs. Warriors, 11:15 a.m.

Mavericks vs. Pacers, noon

Lil Knights at West Bladen High gym

College

UNC vs. N.C. State, 9:25 a.m.

Duke vs. Wake Forest, 10 a.m.

NBA

Spurs vs. Thunder, 9:25 a.m.

Knicks vs. Lakers, 10 a.m.

To report sports news, email Sonny Jones at [email protected].