Bladen County sports schedule: April 27-May 1

Here is the Bladen County sports schedule for April 27-May 1. The schedule is subject to change.
MONDAY, APRIL 27
HIGH SCHOOL
Boys’ Golf
East Bladen in Carolina match, Vineyard Golf at White Lake, 3 p.m.
West Bladen in Southeastern championship, Land ‘O Lakes Golf Club, 1 p.m.
Boys’ Tennis
NCHSAA 3A Dual Team Playoffs
West Bladen at South Columbus, 4 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Baseball/Softball
West Columbus at Tar Heel, 4 p.m.
Tabor City at Bladenboro, 4 p.m.
RECREATION
Elizabethtown DYB Majors at Bladenboro
Cubs at Bladenboro, 7:30 p.m.
Elizabethtown DYB Minors at Leinwand Park
Red Sox vs. Phillies, 6 p.m.
Dodgers vs. Tigers, 6 p.m.
TUESDAY, APRIL 28
HIGH SCHOOL
Baseball
Lakewood at East Bladen, JV 4 p.m., Varsity 6 p.m.
West Bladen at South Brunswick, JV 4 p.m., Varsity 7 p.m.
Softball
Lakewood at East Bladen, 6 p.m.
West Bladen at South Brunswick, 6 p.m.
Girls’ Soccer
Lakewood at East Bladen, 6 p.m.
West Bladen at South Brunswick, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Baseball/Softball
Clarkton at Williams Township, 4 p.m.
Tar Heel at Whiteville, 4 p.m.
Golf
Emereau vs. Elizabethtown Christian, Vineyard Golf at White Lake, 3 p.m.
RECREATION
Bladen County DYB Majors
Bladenboro at Clarkton, 7:30 p.m.
Bladen County DYB Minors
Bladenboro Yard Goats at Clarkton, 6 p.m.
Elizabethtown DYB Coach-Pitch at Leinwand Park
Mets vs. Diamondbacks, 6 p.m.
Royals vs. Pirates, 6 p.m.
8-10-Year-Old Softball at County Park
Thunder vs. Rockets, 6 p.m.
Heat vs. Bandits, 7:30 p.m.
5-7-Year-Old Softball at County Park
Falcons vs. Sweet Heat, 6 p.m.
Diamond Queens vs. Suncats, 7:30 p.m.
WEDNESDAY, APRIL 29
HIGH SCHOOL
Boys’ Tennis
NCHSAA 1A/2A Dual Team Playoffs
East Bladen at Rosewood, 3:30 p.m.
Track and Field
West Bladen in Southeastern championship meet, UNC Pembroke, 11 a.m.
RECREATION
Elizabethtown DYB Minors at Leinwand Park
Red Sox vs. Dodgers, 6 p.m.
Tigers vs. Phillies, 6 p.m.
THURSDAY, APRIL 30
HIGH SCHOOL
Baseball
South Brunswick at West Bladen, JV 4 p.m., Varsity 7 p.m.
East Bladen at East Columbus, 6 p.m.
Softball
South Brunswick at West Bladen, 6 p.m.
East Bladen at East Columbus, 6 p.m.
Girls’ Soccer
South Brunswick at West Bladen, 6 p.m.
East Bladen at East Columbus, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Baseball/Softball
Bladenboro at Nakina, 4 p.m.
RECREATION
Elizabethtown DYB Majors at Clarkton
Athletics vs. Clarkton, 7:30 p.m.
Elizabethtown DYB Coach-Pitch at Leinwand Park
Diamondbacks vs. Royals, 6 p.m.
Yankees vs. Mets, 8 p.m.
Bladen County DYB Minors
Hallsboro at Clarkton, 6 p.m.
8-10-Year-Old Softball at County Park
Riptide vs. Thunder, 6 p.m.
Rockets vs. Bandits, 7:30 p.m.
5-7-Year-Old Softball at County Park
Diamond Queens vs. Snowbirds, 6 p.m.
Suncats vs. Sweet Heat, 7:30 p.m.
FRIDAY, MAY 1
HIGH SCHOOL
Baseball
Clinton at West Bladen, 6 p.m.
Softball
Clinton at West Bladen, 6 p.m.
Girls’ Soccer
Clinton at West Bladen, 6 p.m.
