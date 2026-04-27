Bladen County sports schedule: April 27-May 1

Here is the Bladen County sports schedule for April 27-May 1. The schedule is subject to change.

MONDAY, APRIL 27

HIGH SCHOOL

Boys’ Golf

East Bladen in Carolina match, Vineyard Golf at White Lake, 3 p.m.

West Bladen in Southeastern championship, Land ‘O Lakes Golf Club, 1 p.m.

Boys’ Tennis

NCHSAA 3A Dual Team Playoffs

West Bladen at South Columbus, 4 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Baseball/Softball

West Columbus at Tar Heel, 4 p.m.

Tabor City at Bladenboro, 4 p.m.

RECREATION

Elizabethtown DYB Majors at Bladenboro

Cubs at Bladenboro, 7:30 p.m.

Elizabethtown DYB Minors at Leinwand Park

Red Sox vs. Phillies, 6 p.m.

Dodgers vs. Tigers, 6 p.m.

TUESDAY, APRIL 28

HIGH SCHOOL

Baseball

Lakewood at East Bladen, JV 4 p.m., Varsity 6 p.m.

West Bladen at South Brunswick, JV 4 p.m., Varsity 7 p.m.

Softball

Lakewood at East Bladen, 6 p.m.

West Bladen at South Brunswick, 6 p.m.

Girls’ Soccer

Lakewood at East Bladen, 6 p.m.

West Bladen at South Brunswick, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Baseball/Softball

Clarkton at Williams Township, 4 p.m.

Tar Heel at Whiteville, 4 p.m.

Golf

Emereau vs. Elizabethtown Christian, Vineyard Golf at White Lake, 3 p.m.

RECREATION

Bladen County DYB Majors

Bladenboro at Clarkton, 7:30 p.m.

Bladen County DYB Minors

Bladenboro Yard Goats at Clarkton, 6 p.m.

Elizabethtown DYB Coach-Pitch at Leinwand Park

Mets vs. Diamondbacks, 6 p.m.

Royals vs. Pirates, 6 p.m.

8-10-Year-Old Softball at County Park

Thunder vs. Rockets, 6 p.m.

Heat vs. Bandits, 7:30 p.m.

5-7-Year-Old Softball at County Park

Falcons vs. Sweet Heat, 6 p.m.

Diamond Queens vs. Suncats, 7:30 p.m.

WEDNESDAY, APRIL 29

HIGH SCHOOL

Boys’ Tennis

NCHSAA 1A/2A Dual Team Playoffs

East Bladen at Rosewood, 3:30 p.m.

Track and Field

West Bladen in Southeastern championship meet, UNC Pembroke, 11 a.m.

RECREATION

Elizabethtown DYB Minors at Leinwand Park

Red Sox vs. Dodgers, 6 p.m.

Tigers vs. Phillies, 6 p.m.

THURSDAY, APRIL 30

HIGH SCHOOL

Baseball

South Brunswick at West Bladen, JV 4 p.m., Varsity 7 p.m.

East Bladen at East Columbus, 6 p.m.

Softball

South Brunswick at West Bladen, 6 p.m.

East Bladen at East Columbus, 6 p.m.

Girls’ Soccer

South Brunswick at West Bladen, 6 p.m.

East Bladen at East Columbus, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Baseball/Softball

Bladenboro at Nakina, 4 p.m.

RECREATION

Elizabethtown DYB Majors at Clarkton

Athletics vs. Clarkton, 7:30 p.m.

Elizabethtown DYB Coach-Pitch at Leinwand Park

Diamondbacks vs. Royals, 6 p.m.

Yankees vs. Mets, 8 p.m.

Bladen County DYB Minors

Hallsboro at Clarkton, 6 p.m.

8-10-Year-Old Softball at County Park

Riptide vs. Thunder, 6 p.m.

Rockets vs. Bandits, 7:30 p.m.

5-7-Year-Old Softball at County Park

Diamond Queens vs. Snowbirds, 6 p.m.

Suncats vs. Sweet Heat, 7:30 p.m.

FRIDAY, MAY 1

HIGH SCHOOL

Baseball

Clinton at West Bladen, 6 p.m.

Softball

Clinton at West Bladen, 6 p.m.

Girls’ Soccer

Clinton at West Bladen, 6 p.m.

