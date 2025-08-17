Here is the Bladen County sports schedule for Aug. 18-23

MONDAY, AUG. 18

HIGH SCHOOL

Volleyball

East Bladen at Clinton, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Boys’ Soccer

East Bladen at Clinton, 6 p.m.

Girls’ Tennis

Pine Forest at West Bladen, postponed

TUESDAY, AUG. 19

HIGH SCHOOL

Volleyball

West Columbus at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Boys’ Soccer

North Brunswick at West Bladen, 6 p.m.

WEDNESDAY, AUG. 20

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

West Bladen at Northside-Jacksonville, 6 p.m.

Volleyball

West Bladen at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Girls’ Tennis

West Bladen at East Bladen, 4 p.m.

THURSDAY, AUG. 21

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

West Bladen at East Bladen, 6 p.m.

JV Football

Heide Trask at East Bladen, postponed

FRIDAY, AUG. 22

HIGH SCHOOL

Football

Pender at West Bladen, 7 p.m.

East Bladen at Heide Trask, 7 p.m.

SATURDAY, AUG. 23

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

East Bladen in NCSCA Kick-Off Classic in Cary, 2:30 p.m.