Here is the Bladen County sports schedule for Aug. 18-23
MONDAY, AUG. 18
HIGH SCHOOL
Volleyball
East Bladen at Clinton, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Boys’ Soccer
East Bladen at Clinton, 6 p.m.
Girls’ Tennis
Pine Forest at West Bladen, postponed
TUESDAY, AUG. 19
HIGH SCHOOL
Volleyball
West Columbus at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Boys’ Soccer
North Brunswick at West Bladen, 6 p.m.
WEDNESDAY, AUG. 20
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
West Bladen at Northside-Jacksonville, 6 p.m.
Volleyball
West Bladen at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Girls’ Tennis
West Bladen at East Bladen, 4 p.m.
THURSDAY, AUG. 21
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
West Bladen at East Bladen, 6 p.m.
JV Football
Heide Trask at East Bladen, postponed
FRIDAY, AUG. 22
HIGH SCHOOL
Football
Pender at West Bladen, 7 p.m.
East Bladen at Heide Trask, 7 p.m.
SATURDAY, AUG. 23
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
East Bladen in NCSCA Kick-Off Classic in Cary, 2:30 p.m.