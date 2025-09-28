Here is the Bladen County sports schedule for Sept. 29-Oct. 3. The schedule is subject to change.
MONDAY, SEPT. 29
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
East Columbus at East Bladen, 6 p.m.
South Columbus at West Bladen, 6 p.m.
Volleyball
South Columbus at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Girls’ Tennis
South Columbus at East Bladen, 4 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Soccer
Nakina at Clarkton, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Tar Heel at West Columbus, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
TUESDAY, SEPT. 30
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
West Bladen at South Brunswick, 6:30 p.m.
Volleyball
West Columbus at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
West Bladen at Fairmont, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Girls’ Tennis
West Bladen at Fairmont, 4 p.m.
Cross Country
East Bladen at Lakewood, 4 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Soccer
Elizabethtown at Tar Heel, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Clarkton at Tabor City, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
RECREATION
7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Fury vs. Timbers, 6 p.m.
Cosmos vs. Revolution, 6 p.m.
Thunder vs. Galaxy, 7 p.m.
Railhawks vs. Quakes, 7 p.m.
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Alliance vs. Burn, 6 p.m.
Rapids vs. Fusion, 7 p.m.
10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Fire vs. Stars, 6 p.m.
Courage vs. Spirit, 7 p.m.
Golf
Southeastern Fellowship Golf Association at Land ‘O Lakes Golf Club, Whiteville, 9:30 a.m.
WEDNESDAY, OCT. 1
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
West Bladen at South Brunswick, 6 p.m.
THURSDAY, OCT. 2
HIGH SCHOOL
Volleyball
Red Springs at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
East Bladen at Union, JV 4 p.m., Varsity 5:30 p.m.
JV Football
North Duplin at East Bladen, 6:30 p.m.
Whiteville at West Bladen, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Soccer
Tabor City at Bladenboro, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Whiteville at Elizabethtown, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
RECREATION
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Rapids vs. Arsenal, 6 p.m.
Alliance vs. Fusion, 7 p.m.
10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Spartans vs. Crew, 6 p.m.
Bolt vs. DC United, 7 p.m.
FRIDAY, OCT. 3
HIGH SCHOOL
Football
West Bladen at Whiteville, 7 p.m.
East Bladen at North Duplin, 7 p.m.