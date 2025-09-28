Here is the Bladen County sports schedule for Sept. 29-Oct. 3. The schedule is subject to change.

MONDAY, SEPT. 29

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

East Columbus at East Bladen, 6 p.m.

South Columbus at West Bladen, 6 p.m.

Volleyball

South Columbus at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Girls’ Tennis

South Columbus at East Bladen, 4 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Soccer

Nakina at Clarkton, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Tar Heel at West Columbus, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

TUESDAY, SEPT. 30

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

West Bladen at South Brunswick, 6:30 p.m.

Volleyball

West Columbus at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

West Bladen at Fairmont, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Girls’ Tennis

West Bladen at Fairmont, 4 p.m.

Cross Country

East Bladen at Lakewood, 4 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Soccer

Elizabethtown at Tar Heel, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Clarkton at Tabor City, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

RECREATION

7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Fury vs. Timbers, 6 p.m.

Cosmos vs. Revolution, 6 p.m.

Thunder vs. Galaxy, 7 p.m.

Railhawks vs. Quakes, 7 p.m.

7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Alliance vs. Burn, 6 p.m.

Rapids vs. Fusion, 7 p.m.

10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Fire vs. Stars, 6 p.m.

Courage vs. Spirit, 7 p.m.

Golf

Southeastern Fellowship Golf Association at Land ‘O Lakes Golf Club, Whiteville, 9:30 a.m.

WEDNESDAY, OCT. 1

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

West Bladen at South Brunswick, 6 p.m.

THURSDAY, OCT. 2

HIGH SCHOOL

Volleyball

Red Springs at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

East Bladen at Union, JV 4 p.m., Varsity 5:30 p.m.

JV Football

North Duplin at East Bladen, 6:30 p.m.

Whiteville at West Bladen, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Soccer

Tabor City at Bladenboro, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Whiteville at Elizabethtown, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

RECREATION

7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Rapids vs. Arsenal, 6 p.m.

Alliance vs. Fusion, 7 p.m.

10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Spartans vs. Crew, 6 p.m.

Bolt vs. DC United, 7 p.m.

FRIDAY, OCT. 3

HIGH SCHOOL

Football

West Bladen at Whiteville, 7 p.m.

East Bladen at North Duplin, 7 p.m.