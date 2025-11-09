Here is the Bladen County sports schedule for Nov. 10-15. The schedule is subject to change.
MONDAY, NOV. 10
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
At Clarkton, 4 p.m.: Clarkton vs. Bladenboro, Bladenboro vs. Tabor City, Clarkton vs. Tabor City
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Tarheels vs. Tigers, 6 p.m.
Gators vs. Bulldogs, 7 p.m.
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Bulldogs vs. Hurricanes, 6 p.m.
Volunteers vs. Crimson Tide, 7 p.m.
8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Typhoons vs. Waves, 5:45 p.m.
10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Huskies vs. Jaguars, 6:30 p.m.
12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Flyers vs. Storm, 7:15 p.m.
Thunder vs. Flames, 8 p.m.
TUESDAY, NOV. 11
No games scheduled
WEDNESDAY, NOV. 12
No games scheduled
THURSDAY, NOV. 13
MIDDLE SCHOOL
Football
East Columbus at West Bladen, 6 p.m.
South Columbus at East Bladen, 6 p.m.
Volleyball
At Tabor City, 4 p.m.: Tabor City vs. Nakina, Elizabethtown vs. Nakina, Elizabethtown vs. Tabor City
At Tar Heel, 4 p.m.: Tar Heel vs. West Columbus, Clarkton vs. West Columbus, Clarkton vs. Tar Heel
RECREATION
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Volunteers vs. Wolfpack, 6 p.m.
10-12-Year-Old Tackle Football at Bladen County Park
Buffaloes vs. Ducks, 7 p.m.
8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Cyclones vs. Hurricanes, 5:45 p.m.
10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Wildcats vs. Mustangs, 6:30 p.m.
12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Flames vs. Shockers, 7:15 p.m.
Storm vs. Thunder, 8 p.m.
FRIDAY, NOV. 14
HIGH SCHOOL
Football
NCHSAA Playoffs
Union at East Bladen, 7 p.m.
SATURDAY, NOV. 15
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Patriots vs. Panthers, 9 a.m.
7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Falcons vs. Commanders, 10:15 a.m.
9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Dolphins vs. Steelers, 9 a.m.
Colts vs. Dolphins, 11:30 a.m.
