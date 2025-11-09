Here is the Bladen County sports schedule for Nov. 10-15. The schedule is subject to change.

MONDAY, NOV. 10

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

At Clarkton, 4 p.m.: Clarkton vs. Bladenboro, Bladenboro vs. Tabor City, Clarkton vs. Tabor City

RECREATION

5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Tarheels vs. Tigers, 6 p.m.

Gators vs. Bulldogs, 7 p.m.

7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Bulldogs vs. Hurricanes, 6 p.m.

Volunteers vs. Crimson Tide, 7 p.m.

8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Typhoons vs. Waves, 5:45 p.m.

10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Huskies vs. Jaguars, 6:30 p.m.

12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Flyers vs. Storm, 7:15 p.m.

Thunder vs. Flames, 8 p.m.

TUESDAY, NOV. 11

No games scheduled

WEDNESDAY, NOV. 12

No games scheduled

THURSDAY, NOV. 13

MIDDLE SCHOOL

Football

East Columbus at West Bladen, 6 p.m.

South Columbus at East Bladen, 6 p.m.

Volleyball

At Tabor City, 4 p.m.: Tabor City vs. Nakina, Elizabethtown vs. Nakina, Elizabethtown vs. Tabor City

At Tar Heel, 4 p.m.: Tar Heel vs. West Columbus, Clarkton vs. West Columbus, Clarkton vs. Tar Heel

RECREATION

7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Volunteers vs. Wolfpack, 6 p.m.

10-12-Year-Old Tackle Football at Bladen County Park

Buffaloes vs. Ducks, 7 p.m.

8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Cyclones vs. Hurricanes, 5:45 p.m.

10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Wildcats vs. Mustangs, 6:30 p.m.

12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Flames vs. Shockers, 7:15 p.m.

Storm vs. Thunder, 8 p.m.

FRIDAY, NOV. 14

HIGH SCHOOL

Football

NCHSAA Playoffs

Union at East Bladen, 7 p.m.

SATURDAY, NOV. 15

RECREATION

5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Patriots vs. Panthers, 9 a.m.

7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Falcons vs. Commanders, 10:15 a.m.

9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Dolphins vs. Steelers, 9 a.m.

Colts vs. Dolphins, 11:30 a.m.

To report scores, email Sonny Jones at [email protected].