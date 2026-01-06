The Emereau: Bladen boys’ basketball team won Monday against Elizabethtown Christian. Contributed photo

Cayden Smith had the first dunk in Emereau: Bladen history Monday as the Aviators defeated Elizabethtown Christian 38-8 in a middle school boys’ basketball game.

Jayden Bordeaux had 10 points for Emereau (3-2) in its first game following the Christmas break.

In the girls’ game, Keri Burgess scored 13 points as Emereau: Bladen (3-2) won 19-8.

Boys: Emereau: Bladen 38, Elizabethtown Christian 8

EMEREAU: BLADEN (39) — Luke Avant, Mark McMichael 2, Eli Dicicco, Noah Ray 2, Jayden Bordeaux 10, Colt Lewis 2, Cayden Smith 6, Grayson Leggett 8, Ryker Britt, Mason Sasser, Cooper Patrick, Tony Robinson, Ryker Dowless 4, Saeed McElveen 4.

ELIZABETHTOWN CHRISTIAN (8) — Braxton 4, Brian 2, Brandon 2.

Girls: Emereau: Bladen 19, Elizabethtown Christian 8

EMEREAU: BLADEN (19) — Khloe Campbell, Holly McMillan, Keri Burgess 13, Harper Allen 4, Laikyn Rogerson, Rylie Dowless, Carly Rorich 2, Alaina Wilkens, Heide Sasser, Lella Ward.

MONDAY, JAN. 5

MIDDLE SCHOOL

Basketball

TUESDAY, JAN. 6

HIGH SCHOOL

Basketball

East Bladen at North Duplin, JV boys 4:30 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

Purnell Swett at East Bladen, JV girls 4:30 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Basketball

Emereau Bladen at Sampson, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.

WEDNESDAY, JAN. 7

No games scheduled

THURSDAY, JAN. 8

HIGH SCHOOL

Basketball

South Columbus at East Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5:15 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Basketball

Midway vs. Emereau Bladen at Elizabethtown Baptist Church, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

To report scores, email Sonny Jones at [email protected].