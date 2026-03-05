The East Bladen boys’ tennis team opened its season Wednesday with a 9-0 victory against county rival West Bladen.

Names of the East Bladen players are not available at this time, but will be added when available.

Boys’ tennis: East Bladen 9, West Bladen 0

Singles: No. 1 (EB) def. Luck Beck 8-2; No. 2 (EB) def. Colin Elkins 8-3; No. 3 (EB) def. Jude Culbreth 8-0; No. 4 (EB) def. Stephen Smith 8-1; No. 5 (EB) def. Spencer Everette 8-1; No. 6 (EB) def. Dawson Edwards 8-1.

Doubles: No. 1 (EB) def. Beck-Elkins 8-4; No. 2 (EB) def. Culbreth-Smith 8-4; No. 3 (EB) def. Everett-Edwards 8-3.

Girls’ soccer: New Hanover 7, East Bladen 0

In Wilmington, New Hanover shut out the Eagles (1-2). “Great experience,” East Bladen Jay Raynor said. “Everyone was able to play. Played a team that was physical and made few mistakes. They put us under pressure all over the field and they forced us into some mistakes that are uncharacteristic of us.”

WEDNESDAY, MARCH 4

HIGH SCHOOL

Boys’ Tennis

East Bladen 9, West Bladen 0

Girls’ Soccer

New Hanover 7, East Bladen 0

THURSDAY, MARCH 5

HIGH SCHOOL

Track & Field

West Bladen at Red Springs, 4 p.m.

Boys’ Tennis

South Columbus at East Bladen (DH), 4 p.m.

Track & Field

West Bladen at Red Springs, 4 p.m.

East Bladen at Lakewood, 3:30 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Baseball/Softball

Midway vs. Emereau, County Park, 4 p.m.

Girls’ Soccer

Midway at Emereau, 4 p.m.

RECREATION

Basketball

10-12-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown

Sky vs. Sparks, 6:30 p.m.

10-12-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown

Warriors vs. Heat, 5:45 p.m.

Celtics vs. Mavericks, 7:15 p.m.

Knicks vs. Lakers, 8 p.m.

FRIDAY, MARCH 6

HIGH SCHOOL

Baseball

West Bladen at Clinton, 6 p.m.

East Bladen at West Brunswick, JV 4 p.m., Varsity 6 p.m.

Softball

West Bladen at Clinton, 6 p.m.

East Bladen at West Brunswick, 6 p.m.

Girls’ Soccer

Whiteville at East Bladen, 6 p.m.

West Bladen at Clinton, 6 p.m.

