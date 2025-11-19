LAKE WACCAMAW – Kynzlee Wood and Abigail Dew combined for 24 points Tuesday as the West Bladen junior varsity girls’ basketball team won its opening game 36-19 against East Columbus.
Wood scored all of her points in the second half as the Knights pulled away after leading 15-10 at half.
WEST BLADEN (36) – Abigail Dew 11, Domonyque Blackwell 2, Lauryn Lesane 6, Kynzlee Wood 13, Logan Powers 2, Hadley Dove 2, Zir’rihana White.
EAST COLUMBUS (19) – Yvonne Johnson 4, Ashlee McFadden 6, Jenna Butler 3, Grace Williamson 6.
Master sports schedule | Standings
MIDDLE SCHOOL VOLLEYBALL
In Williams Township, Clarkton School of Discovery (7-5) closed its season with a split of matches. The Blue Devils beat Nakina in three sets and lost to Williams Township 25-18, 25-23 to finish second in the division.
RECREATION VOLLEYBALL
Inside King Street gym in Elizabethtown, the Shockers moved into a tie for first place in 12-14-year-old league with a 25-18, 25-22 victory against the Flames. The Storm and Shockers are tied with 5-1 records with two games remaining. In the 10-11-year-old league, the Wildcats swept the Jaguars. In the 8-9-year-old league, the Waves (4-0) remained unbeaten with a sweep of the Cyclones.
TUESDAY, NOV. 18
HIGH SCHOOL
Basketball
Boys: West Bladen 68, East Columbus 32
Girls: East Columbus 53, West Bladen 14
JV girls: West Bladen 36, East Columbus 19
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
At Williams Township
Clarkton 2, Nakina 1
Williams Township 2, Clarkton 0 (25-18, 25-23)
At Tar Heel
Tar Heel vs. East Columbus
Elizabethtown vs. East Columbus
Elizabethtown vs. Tar Heel
RECREATION
10-12-Year-Old Tackle Football
Buffaloes vs. Ducks
7-9-Year-Old Flag Football
Wolfpack vs. Bulldogs
Hurricanes vs. Crimson Tide
8-9-Year-Old Volleyball
Waves 2, Cyclones 0 (25-19, 25-22)
10-11-Year-Old Volleyball
Wildcats 2, Jaguars 0 (25-23, 25-12)
12-14-Year-Old Volleyball
Thunder 2, Flyers 1 (22-25, 25-20, 17-15)
Shockers 2, Flames 0 (25-18, 25-22)
WEDNESDAY, NOV. 19
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
At West Columbus, 4 p.m.: Elizabethtown vs. West Columbus, Elizabethtown vs. Whiteville, Whiteville vs. West Columbus
THURSDAY, NOV. 20
HIGH SCHOOL
Basketball
Union at West Bladen, Varsity girls 6 p.m.
East Bladen at North Brunswick, JV girls 3:30 p.m., JV boys 4:45 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Football
East Bladen vs. West Bladen, Bladenboro Middle, 6 p.m.
RECREATION
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Bulldogs vs. Crimson Tide, 6 p.m.
Volunteers vs. Hurricanes, 7 p.m.
8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Typhoons vs. Cyclones, 5:45 p.m.
10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Mustangs vs. Wildcats, 6:30 p.m.
12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Thunder vs. Shockers, 7:15 p.m.
Flyers vs. Storm, 8 p.m.
To report scores, email Sonny Jones at [email protected].