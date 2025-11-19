LAKE WACCAMAW – Kynzlee Wood and Abigail Dew combined for 24 points Tuesday as the West Bladen junior varsity girls’ basketball team won its opening game 36-19 against East Columbus.

Wood scored all of her points in the second half as the Knights pulled away after leading 15-10 at half.

WEST BLADEN (36) – Abigail Dew 11, Domonyque Blackwell 2, Lauryn Lesane 6, Kynzlee Wood 13, Logan Powers 2, Hadley Dove 2, Zir’rihana White.

EAST COLUMBUS (19) – Yvonne Johnson 4, Ashlee McFadden 6, Jenna Butler 3, Grace Williamson 6.

MIDDLE SCHOOL VOLLEYBALL

In Williams Township, Clarkton School of Discovery (7-5) closed its season with a split of matches. The Blue Devils beat Nakina in three sets and lost to Williams Township 25-18, 25-23 to finish second in the division.

RECREATION VOLLEYBALL

Inside King Street gym in Elizabethtown, the Shockers moved into a tie for first place in 12-14-year-old league with a 25-18, 25-22 victory against the Flames. The Storm and Shockers are tied with 5-1 records with two games remaining. In the 10-11-year-old league, the Wildcats swept the Jaguars. In the 8-9-year-old league, the Waves (4-0) remained unbeaten with a sweep of the Cyclones.

TUESDAY, NOV. 18

HIGH SCHOOL

Basketball

Boys: West Bladen 68, East Columbus 32

Girls: East Columbus 53, West Bladen 14

JV girls: West Bladen 36, East Columbus 19

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

At Williams Township

Clarkton 2, Nakina 1

Williams Township 2, Clarkton 0 (25-18, 25-23)

At Tar Heel

Tar Heel vs. East Columbus

Elizabethtown vs. East Columbus

Elizabethtown vs. Tar Heel

RECREATION

10-12-Year-Old Tackle Football

Buffaloes vs. Ducks

7-9-Year-Old Flag Football

Wolfpack vs. Bulldogs

Hurricanes vs. Crimson Tide

8-9-Year-Old Volleyball

Waves 2, Cyclones 0 (25-19, 25-22)

10-11-Year-Old Volleyball

Wildcats 2, Jaguars 0 (25-23, 25-12)

12-14-Year-Old Volleyball

Thunder 2, Flyers 1 (22-25, 25-20, 17-15)

Shockers 2, Flames 0 (25-18, 25-22)

WEDNESDAY, NOV. 19

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

At West Columbus, 4 p.m.: Elizabethtown vs. West Columbus, Elizabethtown vs. Whiteville, Whiteville vs. West Columbus

THURSDAY, NOV. 20

HIGH SCHOOL

Basketball

Union at West Bladen, Varsity girls 6 p.m.

East Bladen at North Brunswick, JV girls 3:30 p.m., JV boys 4:45 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Football

East Bladen vs. West Bladen, Bladenboro Middle, 6 p.m.

RECREATION

7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Bulldogs vs. Crimson Tide, 6 p.m.

Volunteers vs. Hurricanes, 7 p.m.

8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Typhoons vs. Cyclones, 5:45 p.m.

10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Mustangs vs. Wildcats, 6:30 p.m.

12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Thunder vs. Shockers, 7:15 p.m.

Flyers vs. Storm, 8 p.m.

