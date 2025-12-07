Here is the Bladen County sports schedule for Dec. 8-13. The schedule is subject to change.

MONDAY, DEC. 8

No games scheduled

TUESDAY, DEC. 9

HIGH SCHOOL

Basketball

West Bladen at East Bladen, JV girls 4 p.m.; JV boys 5:15 p.m., Varsity girls, 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

WEDNESDAY, DEC. 10

HIGH SCHOOL

Basketball

East Bladen at South Columbus, JV girls 4 p.m.; JV boys 5:15 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

THURSDAY, DEC. 11

MIDDLE SCHOOL

Basketball

Emereau Bladen at Harrells Christian, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.

FRIDAY, DEC. 12

HIGH SCHOOL

Basketball

East Bladen at Whiteville, JV girls 4 p.m.; JV boys 5:15 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

West Bladen at Farmville, JV boys 4:30 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

SATURDAY, DEC. 13

No games scheduled